“Praesentia” fa tappa ad Ascea: cultura ed enogastronomia nel segno della Dieta Mediterranea

Questa mattina la Fondazione Alario di Ascea ha ospitato l’evento “PRAESENTIA. Gusto di Campania Divina – viaggio alla scoperta della cultura enogastronomica della Campania”. Promossa dall’Assessorato al Turismo della Regione Campania, coordinata dalla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo e attuata dall’Agenzia Regionale Campania Turismo, l’iniziativa si articola in un percorso in otto tappe che attraversa il territorio regionale da giugno a dicembre. L’obiettivo principale è mettere in rete cultura, turismo ed enogastronomia, promuovendo e valorizzando il patrimonio della Dieta Mediterranea.

Storia, filosofia ed enogastronomia: il valore simbolico del Cilento

La tappa di Ascea riveste un significato particolarmente simbolico alla luce della storia millenaria del territorio cilentano: dall’antica Elea, patria della scuola filosofica di Parmenide e Zenone, fino alla vicina Pioppi, dove lo scienziato Ancel Keys condusse i suoi storici studi sui benefici della Dieta Mediterranea. L’appuntamento ha saputo così coniugare l’eredità culturale classica con l’eccellenza culinaria locale.

Visite territoriali e show cooking: le istituzioni incontrano le tipicità locali

All’incontro hanno preso parte numerosi ospiti, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo della cultura ed imprenditori del settore enogastronomico. I partecipanti sono stati guidati in una visita presso i principali luoghi d’interesse culturale del territorio, culminata in uno show cooking dedicato alla preparazione di piatti a base degli ingredienti simbolo della Dieta Mediterranea, accolti con grande favore da tutti i presenti.