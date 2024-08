Potenziamento dei servizi della Polizia Locale: un nuovo progetto per l’estate ad Ascea

La giunta comunale ha approvato l’avvio del progetto “Estate Sicura Ascea 2024”, un’iniziativa volta a potenziare i servizi di sicurezza e controllo del territorio comunale durante il periodo estivo, nelle ore serali e notturne.

Cosa prevede il progetto

Infatti, il progetto prevede un incremento della presenza degli agenti di Polizia Locale coordinati e diretti dal Comandante Valentina Nastari sul territorio, oltre l’orario di servizio ordinario con l’istituzione di turni notturni fino al 31 agosto.

L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza durante le numerose manifestazioni civili, sportive e religiose che animeranno la città, con particolare attenzione agli eventi che si svolgeranno nelle strade e nelle piazze.

Il potenziamento dei servizi si tradurrà soprattutto in maggiore controllo del territorio con azioni mirate a prevenire e reprimere situazioni di pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza urbana, dalla vigilanza serale e notturna per garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni pubbliche al controllo degli esercizi commerciali con attività di verifica del rispetto delle normative vigenti, con una particolare attenzione al corso cittadino, spesso preda di biciclette elettriche, monopattini e ai parchi. Durante il servizio serale/notturno saranno vigilati anche i parchi pubblici, edifici pubblici e all’occorrenza i luoghi e le zone maggiormente interessati da fenomeni che turbano la sicurezza urbana.

I controlli si concentreranno principalmente nelle aree di maggior affluenza come il lungomare nella frazione di Ascea Marina e Corso Elia, al fine di reprimere eventuali atti vandalici e di garantire la sicurezza dei beni e delle persone.