Postiglione: un defibrillatore per la comunità, la donazione degli imprenditori Conte e Sacco

“Un dono per salvare vite”. Così, le parole commosse della geometra e titolare di uno studio tecnico a Buccino, Valentina Conte, e dell’imprenditore e amministratore unico di una società specializzata nella manutenzione del verde pubblico a Postiglione, Alessandro Sacco, alla cerimonia di consegna di un defibrillatore donato dalle due società alla comunità postiglionese.

Cerimonia che è avvenuta ieri pomeriggio, presso Parco Avventura Postiglione, alla presenza degli imprenditori Valentina Conte e Alessandro Sacco, del sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo, del parroco Don Martino De Pasquale e del presidente della Cooperativa Alburni Futuro, Michele Paolino.

Le dichiarazioni

“Abbiamo donato il defibrillatore alla comunità di Postiglione per il tramite del Comune affinché la cultura delle manovre di rianimazione e del primo soccorso sia diffusa soprattutto tra i giovani perché un intervento immediato con le manovre salvavita e con il defibrillatore può salvare le persone durante un arresto cardiaco” – dicono Conte e Sacco.

Il defibrillatore donato alla comunità avrà due destinazioni: il Parco Avventura per il periodo di apertura al pubblico del parco divertimenti e l’oratorio parrocchiale per i restanti mesi dell’anno, i due luoghi scelti sono infatti frequentati da migliaia di persone e turisti. “Siamo grati ai due giovanissimi imprenditori per il dono fatto alla comunità – dice il sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo – Il defibrillatore è uno strumento che può salvare tante vite e con ciò, il Comune organizzerà presto una giornata di formazione sull’uso del defibrillatore aperta alla comunità affinché le persone sappiano riconoscere per tempo i sintomi di un arresto cardiaco ed intervenire”.