Postiglione, Ufficio Postale chiuso fino al 29 luglio

L’Ufficio Postale di Postiglione resterà chiuso fino al 27 luglio prossimo, lo ha comunicato Poste Italiane all’ente che, a sua volta, ha diramato l’avviso ai cittadini.

Durante il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali dei comuni limitrofi e, in particolare all’Ufficio Postale di Serre, sito in Via Giovanni Cornetti 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, ed il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35 e dotato di ATM fruibile H24 e all’Ufficio Postale di Quadrivio, sito in Viale della Democrazia 52, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, ed il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, dotato di ATM fruibile H24.

Fino al 26 luglio, inoltre, sarà disponibile presso l’Ufficio Postale di Serre uno sportello per la consegna di pacchi, per corrispondenza inesitata e per operazioni radicate all’Ufficio Postale di Postiglione.

Il 29 luglio, salvo imprevisti, l’Ufficio Postale di Postiglione tornerà operativo.