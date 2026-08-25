Postiglione saluta il Maresciallo Conte: encomio e benvenuto al nuovo comandante

La comunità di Postiglione ha espresso la propria gratitudine verso l’Arma dei Carabinieri attraverso una cerimonia solenne tenutasi presso la Casa comunale. L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione per conferire l’encomio solenne al Maresciallo Maggiore Carmine Conte, celebrando la conclusione del suo mandato alla guida della locale Stazione dei Carabinieri e il suo impegno nel presidio della sicurezza sul territorio.

Il riconoscimento al Maresciallo Carmine Conte

L’incontro istituzionale ha rappresentato un’occasione per sottolineare la costante dedizione, la professionalità e la disponibilità mostrate dal Maresciallo Maggiore Conte nel corso degli anni passati al servizio dei cittadini di Postiglione. Il conferimento dell’encomio ha sigillato il legame di stima reciproca tra il rappresentante dell’Arma e le istituzioni locali.

Dalla sede municipale sono giunte parole di profondo rispetto per l’operato svolto dall’ex comandante: “Al Mar. Magg. Carmine Conte rinnoviamo il nostro affettuoso saluto e formuliamo i più fervidi auguri per il nuovo incarico e per il proficuo prosieguo della sua carriera, con la certezza che porterà con sé l’affetto e la stima della comunità postiglionese.”

L’avvicendamento alla guida della Stazione e la presenza del Capitano Gentili

La cerimonia ha segnato anche l’inizio ufficiale del servizio del nuovo comandante della Stazione, il Maresciallo Emanuele Amoruso, chiamato a raccogliere l’eredità di Conte. L’avvicendamento rappresenta un passaggio di consegne fondamentale per garantire la continuità del controllo del territorio e del supporto alla cittadinanza.

L’Amministrazione ha espresso piena fiducia nel nuovo sottufficiale: “Allo stesso tempo, rivolgiamo un caloroso benvenuto al Maresciallo Emanuele Amoruso, da poco giunto a Postiglione e chiamato ad assumere la guida della locale Stazione dei Carabinieri. A lui l’augurio di buon lavoro e un sincero in bocca al lupo per il nuovo incarico, nella certezza che la collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri, le Istituzioni e la comunità continuerà ad essere improntata al dialogo, alla vicinanza e al comune impegno per il nostro territorio.”

All’evento ha presenziato anche il Capitano Greta Gentili, Comandante della Compagnia Carabinieri di Eboli, testimoniando il costante legame tra i vertici territoriali dell’Arma e gli enti locali. La municipalità ha espresso apprezzamento per la sua presenza: “Un sentito ringraziamento va al Cap. Greta Gentili, Comandante della Compagnia Carabinieri di Eboli, per aver preso parte alla cerimonia con la sua gradita presenza, contribuendo a rendere ancora più significativo questo momento.”