Alburni

Postiglione: inaugurato il nuovo asse viario per l’Area P.I.P., opera strategica per il rilancio delle Aree Interne

Inaugurato a Postiglione il nuovo asse viario di collegamento con l'Area P.I.P. Presenti il Sindaco Cennamo e il Presidente della Regione Campania Fico

Di: Alessandra Pazzanese
Postiglione: inaugurato il nuovo asse viario per l’Area P.I.P., opera strategica per il rilancio delle Aree Interne

Grandi numeri e tanta partecipazione ieri a Postiglione per l’inaugurazione del nuovo asse viario di collegamento con l’Area P.I.P. Si tratta di un’opera infrastrutturale strategica per il territorio, fondamentale per migliorarne l’accessibilità e per aprire nuove prospettive di sviluppo socio-economico nelle Aree Interne.

Il taglio del nastro sulla Statale 19 con le istituzioni

La cerimonia si è tenuta presso la nuova rotatoria lungo la S.S. 19 con il tradizionale taglio del nastro. All’evento ha preso parte l’Amministrazione Comunale di Postiglione, guidata dal Sindaco Carmine Cennamo, insieme ai rappresentanti della Provincia di Salerno con il Presidente Giuseppe Parente, alla Senatrice Felicia Gaudiano e a numerosi amministratori locali giunti da Cilento, Alburni e Valle del Sele, oltre ai referenti delle associazioni territoriali. A dare un forte segnale di vicinanza istituzionale è stata anche la presenza del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, accolto calorosamente dai cittadini e dai rappresentanti presenti.

Il convegno sulle Aree Interne nell’Aula Consiliare

Subito dopo l’apertura del nuovo tratto stradale, i lavori sono proseguiti presso l’Aula Consiliare del Comune di Postiglione con il convegno istituzionale intitolato “Strategie e proposte per il rilancio delle Aree Interne”. L’incontro ha visto l’intervento centrale del Presidente Roberto Fico, focalizzato sulle opportunità di crescita e sulle politiche necessarie per contrastare lo spopolamento dei territori interni campani.

Le dichiarazioni ai microfoni di InfoCilento

Ai microfoni di InfoCilento, il Presidente Fico, il Sindaco Cennamo, il Presidente della Provincia Parente, il Consigliere provinciale e Sindaco di Ottati Elio Guadagno e la Senatrice Gaudiano hanno ribadito in modo unanime l’importanza cruciale della nuova infrastruttura viaria, individuata come volano concreto per la mobilità locale e il rafforzamento del tessuto produttivo dell’area.

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