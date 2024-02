Poste Italiane: nuovamente operativo l’ufficio di Sapri e a Castellabate un bollo speciale per l’anno Costabiliano

In occasione delle “Celebrazioni anno Giubilare Costabiliano”, in programma sabato 17 febbraio, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: “Celebrazioni anno Giubilare Costabiliano – 17.2.2024 – 84048 Castellabate”, richiesto dalla Parrocchia di S. Maria Assunta. Nello stesso giorno, dalle ore 15.00 alle 20.00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la Parrocchia di S. Maria Assunta in via Duomo – 84048 Castellabate . Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Battipaglia / Sportello filatelico Via Giacomo Matteotti, 1 – 84091 Battipaglia (SA).

L’Ufficio Postale di Sapri domani, venerdì 16 febbraio, riapre al pubblico

Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via Kennedy, finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale di Sapri è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.