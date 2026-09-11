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Poste Italiane, al via i lavori a Contursi Terme per i servizi Polis

L'ufficio postale di Contursi Terme si rinnova con il progetto Polis. Ecco le sedi alternative e i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione disponibili

Di: Ernesto Rocco
Poste Italiane

L’ufficio postale di Contursi Terme ha avviato un piano di restyling infrastrutturale che consentirà di offrire ai cittadini un’ampia gamma di servizi della Pubblica Amministrazione direttamente allo sportello. L’intervento rientra nell’ambito del progetto Polis, il programma strategico promosso da Poste Italiane nei comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti per contrastare il divario digitale e promuovere la coesione sociale e territoriale.

I nuovi servizi digitali a disposizione dei cittadini

Al termine degli interventi di ristrutturazione, la sede di Contursi Terme trasformerà la propria offerta, integrando i classici servizi postali e finanziari con nuove prestazioni burocratiche. Gli utenti potranno richiedere e ottenere in sede le pratiche Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per i neonati e altri documenti essenziali, riducendo le tempistiche e semplificando il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

Le sedi alternative e gli orari durante i lavori

Per garantire la continuità dei servizi durante il periodo di chiusura dell’ufficio principale, l’operatività sarà trasferita presso la sede di Bagno di Contursi, situata in via Nazionale Bagni Di Contursi 3. Lo sportello alternativo osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45, e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.45.

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