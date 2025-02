Possibile svolta nei Dilettanti, nuove regole sull’utilizzo dei giovani calciatori

La Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato importanti novità in merito all’impiego dei calciatori in relazione all’età per la stagione sportiva 2025/2026. Le decisioni, prese dal Consiglio Direttivo, tengono conto delle modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo 36/2021 e mirano a promuovere lo sviluppo dell’attività dilettantistica attraverso meccanismi flessibili gestiti dai Comitati Regionali e Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione

Per i campionati regionali maschili di Eccellenza e Promozione, i Comitati Regionali avranno la facoltà di rendere obbligatorio l’utilizzo di uno o più calciatori appartenenti a specifiche fasce d’età per l’intera durata delle gare, incluse le sostituzioni. Saranno fatte salve le eccezioni per espulsioni o infortuni, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite. L’inosservanza di tali disposizioni comporterà la perdita della gara, oltre a possibili ulteriori sanzioni.

Campionati Dilettantistici (esclusi Eccellenza e Promozione)

Per tutti gli altri campionati dilettantistici, si rimanda alle disposizioni che saranno emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti tramite il Comunicato Ufficiale n. 1.

Gare organizzate direttamente dalla LND a Livello Nazionale

Nelle gare organizzate direttamente dalla LND a livello nazionale, come la fase nazionale della Coppa Italia e gli spareggi promozione per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, potranno partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati che abbiano compiuto il 15° anno di età, senza limitazioni legate all’età massima, nel rispetto dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Attività Juniores “Under 19” Regionale e Provinciale e “Under 18” Dilettanti

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha inoltre deliberato quanto segue per i campionati giovanili:

Campionato Regionale Juniores “Under 19”

Possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi, purché abbiano compiuto il 15° anno di età.

È consentito l’impiego di un massimo di 3 calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2006 in poi, secondo le disposizioni dei Comitati Direttivi.

Campionato Provinciale Juniores “Under 19”

Possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi, purché abbiano compiuto il 15° anno di età.

È consentito l’impiego di un massimo di 4 calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2005 in poi, secondo le disposizioni dei Comitati Direttivi.

L’inosservanza di queste regole comporterà la perdita della partita e ulteriori sanzioni.

Campionato Regionale e Provinciale “Under 18” Dilettanti

Possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2008 in poi, purché abbiano compiuto il 15° anno di età, secondo le disposizioni dei Comitati Direttivi.

Non è consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”.

Anche in questo caso, la violazione delle disposizioni comporterà la perdita della gara e ulteriori sanzioni.