Poseidon, parla il presidente Mondelli: “Squadra costruita per vincere”

La Poseidon è costruita per vincere. Lo dice con fierezza e convinzione il Presidente Antonio Mondelli, intervenuto ai microfoni di Infocilento per analizzare l’inizio di stagione e gli obiettivi futuri.

Il patron della Poseidon ha mostrato rammarico per il mancato ripescaggio in Promozione, ma allo stesso tempo entusiasmo per la nuova stagione intrapresa.

L’inizio in linea con gli obiettivi, ha visto la Poseidon fare bottino pieno in campionato; inoltre il presidente si è soffermato sul nuovo staff tecnico e sul nuovo ruolo dell’ex tecnico Dario Petraglia, pedina fondamentale per la crescita del club.