Pontecagnano, scontro nella notte tra auto e moto: ferito il centauro

Un violento scontro tra un’automobile e un motociclo si è verificato durante la notte in via Giuseppe Verdi, a Pontecagnano Faiano. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il conducente della moto, rimasto ferito a seguito della caduta sulla carreggiata. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, hanno prestato le prime cure al centauro prima di trasporlo in ospedale per gli accertamenti e i trattamenti del caso.

Dinamica del sinistro in fase di accertamento

L’impatto si è verificato lungo una delle arterie cittadine in un orario in cui il traffico risultava ridotto. La violenza dello scontro ha scaraventato il motociclista sull’asfalto, rendendo indispensabile l’intervento immediato dei soccorsi. Le condizioni del ferito e la gravità dei traumi riportati sono attualmente al vaglio dei medici del presidio ospedaliero dove è stato ricoverato.

Rilievi e gestione della viabilità

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi tecnici utili a ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e determinare eventuali responsabilità. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata, regolando la circolazione stradale durante le operazioni di soccorso e i successivi rilievi per la rimozione dei veicoli coinvolti.