Ponte di Ognissanti nel salernitano: tra mare, luoghi d’arte e gastronomia

Quasi 10 milioni di italiani in viaggio per il ponte di Ognissanti. Ben 9,2 milioni resteranno in Italia prediligendo le località d’arte (30%), la montagna (22,3%), i posti all’area aperta come il mare (22,1%). Toscana, Lazio e Campania sono sul podio delle mete turistiche più apprezzate. E se Napoli apre la top10 regionale, subito dopo c’è la provincia di Salerno.

Tanti turisti sceglieranno le due costiere: quella Amalfitana e quella cilentana, complice anche il clima di questi giorni. L’anticiclone si è ormai insediato sull’Europa centrale e meridionale e sta proteggendo l’Italia, favorendo una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate. L’intero Ponte di Ognissanti trascorrerà con queste caratteristiche, in particolare al sud. Così in molti sono tornati a frequentare le spiagge e a fare qualche bagno decisamente fuori stagione, approfittando della tranquillità che in particolare la costa cilentana è in grado di offrire in questo periodo dell’anno. Ma non mancheranno quanti visiteranno i siti archeologi del territorio, a cominciare da Paestum e Velia, complice anche la giornata ad ingresso gratuito prevista per domenica.

E poi ci sono i tanti eventi capaci di richiamare tantissimi turisti, in particolare quelli dedicati alle castagne. Sul fronte della gastronomia bene gli agriturismi, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica. Per la provincia di Salerno, dunque un dato positivo per un periodo di bassa stagione.