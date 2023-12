Polvere svela Deserto: ecco il nuovo singolo della band cilentana

La band cilentana Polvere ha annunciato il prossimo capitolo della propria avventura musicale con l’uscita del loro primo singolo intitolato Deserto. Il brano è disponibile su tutti gli store digitali a partire dall’8 dicembre 2023 accompagnato dal videoclip ufficiale sul canale YouTube della band.

Il nuovo brano di Polvere

Deserto è una canzone che evoca un senso di vastità, di solitudine ma anche di ripresa e di speranza. La voce dell’artista, tagliente e malinconica, racconta la storia di un viaggio solitario attraverso il suo inner desert. Le parole riflettono la lotta contro gli ostacoli e la ricerca della speranza in mezzo all’isolamento.Il ritmo della canzone incalza gradualmente, simboleggiando la determinazione di superare le sfide che dentro di noi, di volta in volta, ostacolano anche una gioia puramente effimera. La batteria elettronica, le chitarre, i synth, si uniscono creando un climax emotivo che rappresenta il momento in cui il viaggiatore trova la forza interiore per lasciarsi andare.

Deserto è una canzone che parla di resistenza, di trovare la bellezza nella desolazione e di non smettere mai di cercare la luce anche nei momenti più oscuri, magari anche grazie ad un appoggio esterno, fuori di noi. La sua musica e testi coinvolgenti invitano l’ascoltatore a riflettere sulle proprie sfide e a trovare la forza di superarle, proprio come il protagonista nel suo deserto interiore.

La band Polvere

I Polvere sono un gruppo alternative rock originario del Cilento. La band è stata fondata nel 2023 da Andrea Durazzo, Antonio Russo Uke e Luigi Meola, amici e collaboratori di lunga data in altri progetti musicali di discreto successo (come ad esempio l’esperienza Present Tense, terminata nel 2022) con l’obiettivo comune di esplorare nuovi orizzonti musicali.

I Polvere cercano di sfidare le convenzioni musicali, unendo elementi di alternative rock e musica d’autore per creare un sound distintivo e inconfondibile. I tre musicisti, raccolte le esperienze maturate nel corso degli anni sui palchi e in studio di registrazione, ora affrontano e raccontano, con suoni innovativi e testi sia in italiano che in inglese, le sfide della vita moderna, l’ansia, la solitudine, ma anche la speranza e la rinascita, essendo convinti che la musica è il mezzo più potente per trasmettere agli altri il proprio mondo interiore. Nel dicembre del 2023 pubblicano il loro primo singolo Deserto su tutte le più importanti piattaforme digitali.