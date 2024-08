Polo scolastico in località Fonte di Roccadaspide: procede l’iter progettuale

Roccadaspide fa un importante passo avanti verso la realizzazione di un nuovo polo scolastico nella località di Fonte. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha infatti approvato nelle scorse settimane il finanziamento per la realizzazione di un nuovo asilo nido, inserendo il progetto comunale tra quelli selezionati nell’ambito del Piano Asili 2024.

Un investimento da 480.000 euro

Il finanziamento statale ammonta a 480.000 euro e consentirà al Comune di realizzare una nuova struttura in grado di accogliere 20 bambini. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, ha avviato l’iter progettuale.

Questo intervento rappresenta solo la prima fase di un progetto più ampio che mira a riqualificare l’offerta scolastica nella località. A lungo termine, l’obiettivo è quello di abbattere l’edificio scolastico esistente e realizzare un polo scolastico unico, che comprenda l’asilo nido, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

Tuttavia la zona individuata per la realizzazione del nuovo asilo nido non è attualmente conforme al piano urbanistico generale. Sarà quindi necessario avviare le procedure per modificare il piano e consentire la realizzazione della nuova struttura. Inoltre, il Comune dovrà acquisire le aree necessarie per la costruzione dell’edificio, un’operazione che richiederà un investimento aggiuntivo di oltre 110.000 euro.