Polo Didattico dell’UnitelmaSapienza a Sapri: taglio del nastro questa mattina

È stato inaugurato questa mattina a Sapri, presso la sede della Biblioteca comunale, il nuovo Polo Didattico dell’Università degli studi di Roma ‘UnitelmaSapienza”.

Un’opportunità di crescita per il territorio

Un polo telematico che permetterà a tutti coloro che lo vorranno di frequentare i corsi universitari senza abbandonare il proprio territorio e le proprie radici. Una presentazione alla quale hanno preso parte il Magnifico rettore di “UnitelmaSapienza” Antonello Folco Biagini, il direttore generale Donato Squara e il docente Marco Cilento.

Gli interventi

A fare gli onori di casa il Sindaco di Sapri Antonio Gentile, l’assessore alla Cultura e al turismo Amalia Morabito e il consigliere delegato alle politiche giovanili Bruno Zappia. L’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza è una delle 11 università telematiche autorizzate dal Ministero dell’Università e della Ricerca a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Le dichiarazioni

“Questo polo universitario istituito a Sapri – dichiara il Rettore Biagini – rientra nella politica di UnitelmaSapienza di volere mettere a disposizione di coloro che non hanno avuto la possibilità di iscriversi all’università ma anche di coloro che si avvicinano al mondo universitario di usufruire di un sistema di insegnamento a distanza che rappresenta il futuro.

Tutto questo non significa denigrare la formazione in presenza ma lo scopo è di coniugare una nuova metodologia didattica”. Un polo universitario telematico che rappresenta dunque un’ occasione importante di crescita per l’intero territorio.

“Con l’istituzione di questo polo diamo la possibilità a tutti i cittadini di formarsi anche su questo territorio – ha poi aggiunto il Sindaco Antonio Gentile – andando a sostegno anche delle famiglie che si possono trovare in situazioni economiche difficili.

Unitelma Sapienza oltre ad offrire importanti percorsi di studio permette anche una formazione di Master. È una nuova sfida per tutti noi. Un’opportunità che viene data al nostro territorio”.