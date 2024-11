Pollica, Stefano Pisani replica alla Fondazione Vassallo: «accuse infrondante, vado avanti nella memoria di Angelo»

Il Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, ha commentato i recenti sviluppi delle indagini sull’omicidio di Angelo Vassallo, rispondendo alle accuse del Presidente della Fondazione Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore. Ha dichiarato: “In questi giorni, la magistratura ha compiuto passi importanti verso la ricerca della verità. Confido che l’impegno degli inquirenti permetta di svelare ogni aspetto di questo orrendo crimine che ha sconvolto la nostra comunità e di portare i responsabili della morte di Angelo davanti alla giustizia. Ciascuno di noi, nel profondo del cuore, sa – e ancor più lo potranno mostrare gli atti degli inquirenti – quanto e come abbia contribuito alla ricerca della verità.”

Le parole del sindaco

Proseguendo, ha aggiunto: “Non ho intenzione di replicare alle sue ennesime illazioni sul mio conto, poiché non meritano alcuna attenzione. Tuttavia, l’alta considerazione che nutro per il ruolo di Sindaco, la necessità di difendere la reputazione dei cittadini di Pollica – che lei non perde occasione di offendere – e soprattutto l’affetto che mi lega ad Angelo, mi impediscono di rimanere inerte di fronte a una mistificazione della realtà tanto grave. Il suo tentativo di raccontare strumentalmente la storia di questi anni, distorcendola al solo fine di accreditarsi un ruolo politico in contrapposizione all’amministrazione del Comune di Pollica, che è e resterà per sempre il Comune di Angelo Vassallo, non avrà successo. Le sue illazioni non possono cancellare la storia amministrativa di Pollica e l’impegno quotidiano volto a onorare le idee e il lavoro del Sindaco pescatore. Le false accuse non cancellano le numerose iniziative attraverso le quali il Comune di Pollica ha preservato la memoria del Sindaco pescatore nei 14 anni trascorsi dal suo assassinio.”

Dopo aver citato un lungo elenco di iniziative promosse per la salvaguardia della memoria di Angelo Vassallo, ha riportato quanto dichiarato dalla Signora Angelina Vassallo, moglie di Angelo: “A Pollica, la memoria di Angelo è viva, e il suo esempio è divenuto nel tempo un faro e una guida per molte persone del territorio. Questo è anche frutto delle numerose iniziative per la salvaguardia della sua memoria, che il Comune di Pollica, e in particolare Stefano Pisani, il Sindaco scelto dallo stesso Angelo come suo successore, hanno portato avanti in questi 14 anni. Oltre alla cura della memoria, a Stefano vanno riconosciuti la determinazione e il merito di aver portato a termine molti dei progetti che Angelo aveva immaginato prima del suo barbaro omicidio. Oggi mio marito sarebbe fiero dello sviluppo del nostro Comune.”

Infine, il Sindaco ribadisce: “Affermare che il Sindaco scelto dalla nostra Comunità per continuare l’opera di Angelo abbia cercato di depistare o oscurare la verità sulla sua morte rappresenta un atto di mistificazione così grave da meritare una denuncia nelle sedi opportune per ristabilire la verità dei fatti. Lei ha avuto un uomo straordinario come fratello; il suo dolore merita rispetto, ma dovrebbe ricordare che diffondere notizie false e giudizi infondati non lenisce il dolore né onora la memoria di Angelo. Le notizie di questi giorni mi hanno dato speranza e fiducia; per questo auspico che lei riconosca pubblicamente l’infondatezza dell’accusa di depistaggio. Spero inoltre che comprenda come la verità possa essere raggiunta solo uniti: comunità, Comune, fondazione, Angelina, Antonio, Giusy e tutti coloro che vogliono bene ad Angelo e ne onorano il ricordo.” Il Sindaco ha anche confermato la sua disponibilità a un confronto pubblico per chiarire ogni accusa e rispondere a tutte le domande, invitando il Presidente della Fondazione a partecipare a un incontro nella piazza di Acciaroli, luogo simbolico in cui Angelo Vassallo raccontava alla comunità la sua visione del futuro.

Alcune delle iniziative promosse dal Comune di Pollica negli ultimi 14 anni includono: