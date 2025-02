Pollica, rifiuti abbandonati a Celso: cittadini e operatori ecologici in azione

Un episodio di inciviltà ha suscitato l’indignazione dei cittadini di Celso, frazione di Pollica, che si sono trovati di fronte a rifiuti abbandonati nella zona della Fontana della Valle, un luogo storico e simbolico per il paese.

La rabbia dei cittadini

L’incuria e la mancanza di rispetto per il patrimonio comune hanno spinto alcuni residenti a intervenire insieme agli operatori ecologici per ripristinare il decoro dell’area. Grazie alla collaborazione con gli addetti della Sarim, i rifiuti sono stati raccolti, differenziati e smaltiti correttamente.

“Vorremmo far sapere a chi ha compiuto questo gesto che un operatore ecologico passa ogni mattina per il ritiro dei rifiuti porta a porta. Inoltre, chiamando il numero verde, è possibile richiedere gratuitamente la raccolta di rifiuti ingombranti a domicilio. Non è necessario abbandonarli in luoghi puliti e magici come la Fontana della Valle”, si legge in un commento sui social. “Ormai è tardi per cambiare il mondo, ma possiamo sempre migliorarlo con piccoli gesti, per noi e per chi verrà dopo. Pensaci la prossima volta”, aggiungono i cittadini che hanno segnalato il caso.