Pollica ricorda Angelo Vassallo a 16 anni dall’omicidio: il programma

Come ogni anno, la comunità di Pollica si ferma per ricordare la figura di Angelo Vassallo, il “Sindaco Pescatore” ucciso brutalmente il 5 settembre 2010 per mano tuttora sconosciuta. Sabato 5 settembre, presso il porto di Acciaroli, familiari, cittadini e istituzioni si ritroveranno per le celebrazioni in occasione del sedicesimo anniversario della sua scomparsa.

Il programma della giornata e la consegna del premio Angelo Vassallo

Nel corso della manifestazione verrà consegnato l’ambito Premio Angelo Vassallo, il riconoscimento promosso per valorizzare i primi cittadini che si sono distinti per l’impegno civico e per le scelte virtuose a favore dei propri territori.

Il programma della giornata si aprirà con la messa in suffragio presso la Chiesa della SS. Annunziata. A seguire si terrà la commemorazione al porto, caratterizzata dalla deposizione in mare della corona di alloro sulle note del Silenzio. Nel pomeriggio, la centralissima Piazza Vittorio Emanuele ospiterà il momento di confronto intitolato “Abitare il futuro”, prima del conclusivo minuto di silenzio accompagnato dallo spegnimento simbolico delle luci.

Il messaggio del Comune di Pollica per la memoria del sindaco

“Il Sindaco Pescatore ha legato il suo nome a questa comunità, al suo territorio e al suo modo di amministrarlo. Da sindaco ha scelto di mettere Pollica al centro del proprio impegno, lavorando sull’ambiente, sulla cura del territorio e sulla qualità della vita della sua comunità. Anche quest’anno, il 5 settembre, ci ritroveremo per ricordarlo. Lo faremo insieme alla sua famiglia, agli amici e a tutte le persone che, in questi anni, hanno continuato a custodirne il ricordo”, sottolinea l’amministrazione comunale nell’invito rivolto alla cittadinanza.