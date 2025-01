Pollica, Pisani sulla sanità: “Pronti alla realizzazione dell’ospedale di comunità”

Il tema della sanità in Cilento continua a tenere banco. Ai microfoni di InfoCilento si è espresso anche il primo cittadino di Pollica, Stefano Pisani, che ha rimarcato la gravità della situazione sul territorio sia per quanto riguarda la carenza di personale medico da utilizzare nelle strutture sanitarie, sia per la gestione dell’emergenza nelle aree più interne. “È da un anno che stiamo lavorando in sinergia con l’Asl per creare nel Comune di Pollica e nei paesi limitrofi una nuova postazione di ambulanza con medico”.

L’Ospedale di Comunità

L’introduzione di una nuova postazione garantirebbe la possibilità di servire maggiormente il territorio con tempi di percorrenza notevolmente ridotti rispetto ad Agropoli o Vallo della Lucania. Non solo, è in programma anche un importante investimento riguardante la realizzazione dell’Ospedale di Comunità: “In questo modo rivedremo la struttura territoriale sanitaria che è quello a cui dobbiamo puntare, portando innovazione tecnologica e nuove modalità di erogazione dei servizi”, ribadisce Pisani.

“Si è perso molto tempo”

Nelle ultime ore diverse sono state le polemiche nei confronti proprio dei sindaci del Cilento, accusati da associazioni e cittadini di poca intraprendenza e senso di responsabilità per risolvere il delicato problema della sanità sul territorio.

Anche su questo fronte la risposta di Pisani non si è fatta attendere: “Bisogna cambiare modo di affrontare la questione. Chiunque suggerisca ai sindaci di contestare, ci deve proporre anche delle soluzioni alternative. Bisogna accelerare, si è perso molto tempo”.