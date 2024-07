Pollica, la storica Fiat 500 diventa un’imbarcazione per il controllo del litorale

Un’idea originale per l’attività di vigilanza sul litorale di Pollica. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco, Stefano Pisani, ha introdotto una particolare imbarcazione a disposizione della Polizia Locale per gli interventi di monitoraggio e intervento in mare. Si tratta dell’iconica Fiat 500, nella sua versione offshore.

Il progetto

L’idea nasce da una collaborazione tra l’Ente e la società “In Rada”. La speciale imbarcazione verrà utilizzata da due agenti della Polizia Locale, dotati di patente nautica, per svolgere le attività di vigilanza della costa.

La particolare 500 marina, è stata realizzata in edizione limitata con solo 500 esemplari disponibili. Un’emblema tutto italiano che ora solcherà anche i mari del Comune di Pollica.