Pollica capitale mondiale della fisica: cinquanta scienziati a confronti

Punta a indagare le strutture matematiche dell’universo l’ultimo appuntamento del 2023 con il Pollica Summer Workshop, ciclo di incontri promosso dal Pollica Physics Center, il centro studi internazionale nato nel cuore del Cilento. Dopo il grande successo delle sessioni di giugno, prendono il via oggi i lavori della conferenza “Supersymmetric Quantum Field Theory and Mathematics”, ospitata come da tradizione presso il Castello dei Principi Capano di Pollica.

L’iniziativa del comune di Pollica

Il Comune cilentano, per la prima volta dalla nascita del ciclo di workshop, ospiterà anche a settembre fisici teorici, espressione di prestigiose università internazionali. Oltre cinquanta i partecipanti, provenienti da Italia, Francia, Germania, Israele, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Svezia, Cina, Corea del Sud, Canada, Svizzera. Tra le Università presenti: Oxford, Princeton IAS, Yale, Tsinghua, Sissa, oltre al prestigioso ICTP di Trieste.

Capitale mondiale della fisica

Pollica si conferma capitale mondiale della fisica teorica grazie all’impegno del Pollica Physics Center, nato su modello delle esperienze internazionali dell’Aspen Center For Physics in Colorado e del Kavli Institute for Theoretical Physics in California. L’idea del Pollica Physics Centre prende vita nel 2015 dall’idea di tre giovani fisici italiani che hanno ideato il ciclo di conferenze e il progetto del Centro Studi: Mario Martone, docente di Fisica Teorica presso il King’s College di Londra, Angelo Esposito, professore presso La Sapienza, e Chiara Toldo, ricercatrice ad Harvard. Oggi il Comitato Direttivo si completa con le esperienze di Mauro Valli, docente presso La Sapienza, e Pietro Benetti Genolini, che insegna al King’s College di Londra.

I ciclo di conferenze

La quarta edizione del ciclo di conferenze, che ha preso il via a giugno, ha visto la partecipazione complessiva di circa 200 studiosi provenienti da oltre venti Paesi del mondo. Numeri che testimoniano l’interesse crescente per l’iniziativa, che beneficia del sostegno della Regione Campania e del Comune di Pollica, ed è promossa dal Comitato Direttivo del Pollica Physics Centre, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Università degli Studi di Salerno e l’Università degli Studi di Napoli.

“L’edizione 2023 del Pollica Summer Workshop – commenta il Comitato Direttivo del Pollica Physics Center – si arricchisce con la sessione di settembre. Siamo davvero soddisfatti dei risultati ottenuti quest’anno in termini di partecipazione e siamo lieti di poter contribuire ad animare il territorio cilentano ancora una volta, aprendo e chiudendo la stagione estiva.

Il nostro progetto cresce e diventa, edizione dopo edizione, un riferimento sempre più rilevante sul piano internazionale nell’ambito degli studi scientifici, come dimostrano il numero degli iscritti alle conferenze ma anche la recente nascita del Comitato Scientifico. Questi risultati alimentano il nostro entusiasmo e ci spingono a lavorare sempre più e meglio per fare di Pollica la capitale internazionale della fisica teorica”.