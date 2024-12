Pollese femminile: domenica l’esordio stagionale in casa

Una delle novità della stagione 2024/2025 nel Vallo di Diano è stata creata dalla Pollese 1923, con una squadra tutta al femminile. Il sodalizio capeggiato dal presidente Pasquale Centonze, infatti, ha strutturato formazione dedicata alle ragazze del territorio che vorranno muovere i primi passi o continuare la loro passione nel calcio in rosa con un quintetto che da pochi giorni ha fatto il suo debutto ufficiale in stagione.

Pollese femminile: le parole di Piera Bosco

La Pollese si è iscritta al torneo di Serie C regionale della Basilicata dove ha disputato già la prima gara stagionale mentre alle porte c’è l’esordio casalingo. A regalarci qualche battuta, nelle ore scorse, è stata Piera Bosco, calcettista della Pollese femminile. La classe ’99 ci ha sottolineato:

“Il calcio femminile ritorna nel Vallo di diano dopo 10 anni. Quello della Pollese femminile è un progetto ambito, voluto, fortemente desiderato che finalmente diventa realtà”.

Il capitano poi continua:

“Per me è motivo di grande orgoglio personale, essendo stata la prima insieme alle mie compagne Carmen Laino e Annalisa D’Elia, a credere nella realizzazione di questo progetto e a non mollare da fine agosto fino ad oggi tra mille difficoltà.

Ci siamo messe in gioco, andando anche oltre i nostri limiti e i tanti sacrifici iniziano a ripagarci”.

Squadra da diverse settimane a lavoro come ricorda la stessa giocatrice ex Fenix Santa Maria:

“Abbiamo creato un gruppo unito, che allenamento dopo allenamento diventa sempre più forte ed affiatato. Ognuna di noi proviene da diversi paesi del Vallo di Diano e nonostante ciò sosteniamo una causa comune. La maggior parte si affaccia per la prima volta in un panorama agonistico, su questo punto dobbiamo migliorare maturando esperienza partita dopo partita”.

Si torna in campo dopo il debutto in Coppa Italia e con un appuntamento sentito alle porte come evidenzia la stessa Piera Bosco:

“In attesa dell’inizio del campionato, in programma nel 2025, giovedì scorso abbiamo fatto il nostro esordio in Coppa Italia fuori casa mentre domenica 15, alle 18:30, giocheremo contro il Pisticci in casa al ‘Pala Insieme’ di Sant’Arsenio”.

La chiusura è con un appello lanciato, a riguardo, dalla calcettista:

“La speranza è di vedere tanta gente pronta a sostenerci. Abbiamo bisogno del supporto e del calore per credere ancora di più in quello che stiamo facendo, aspettiamo un pubblico numeroso”.