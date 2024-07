Polla: rimane ferito in un incidente, salvato esemplare di Nibbio reale

Recuperato dopo un brutto incidente a Polla, stordito a causa dell’ impatto probabilmente contro un mezzo, un esemplare di “Nibbio reale” femmina. Il volatile è stato preso in carico da un cittadino che ha provveduto a prestare le prime cure e nel frattempo si è rivolto ai Carabinieri Forestali della Stazione di Polla.

Il Nibbio reale è stato poi preso in cura dai veterinari dell’Asl Salerno che lo stanno rimettendo nelle condizioni di poter tornare in libertà. L’animale, infatti, comincia pian piano a spiccare brevi planate, ma ci vorrà del tempo per il recupero totale.

Questo esemplare è tra quelli osservati volare nelle zone di Polla, San Pietro al Tanagro, Pertosa, Caggiano e Sant’Angelo le Fratte.

Dovrebbero essere due gli esemplari che si sono insediati nella zona nell’ultimo anno e sono e riconoscibili per l’ampia apertura alare, le penne remiganti e la coda di rondine.