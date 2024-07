Polla: presentato il progetto della nuova rotatoria a Santa Maria di Loreto alla presenza dei tecnici Anas

Questa mattina, presso la sala “Casa dell’Architettura” a Polla, sono stati presentati i progetti per la realizzazione di una nuova rotatoria che collegherà la strada statale 19 “delle Calabrie” con la via Santa Maria di Loreto. All’incontro, cui hanno partecipato rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni Locali, erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Polla Massimo Loviso, l’Assessore ai Lavori Pubblici Rossella Isoldi, il Responsabile dell’Area Gestione Rete Enrico Atzeni e il Direttore dei Lavori di Anas Luigi Di Lena.

L’obiettivo della realizzazione della rotatoria, con un investimento complessivo superiore a 1 milione di euro, è quello di regolare l’attuale intersezione a raso tra la strada statale 19 “delle Calabrie” – classificata come sezione stradale tipo C1, extraurbana secondaria – e la strada locale via Santa Maria di Loreto. Attualmente, questa intersezione è caratterizzata da un elevato volume di traffico veicolare, che crea difficoltà per la circolazione e l’attraversamento da parte dei veicoli provenienti dalla strada comunale. Il progetto prevede una rotatoria di 32 metri di diametro esterno, configurata come “rotatoria compatta”, progettata per garantire un rapido deflusso del traffico.

L’implementazione di un incrocio regolato da rotatoria offre numerosi vantaggi, tra cui il miglioramento degli standard di sicurezza e della percorrenza della statale, con una significativa riduzione dei “punti di conflitto” (da 32 a 8); una diminuzione dell’incidentalità superiore al 50%, grazie all’obbligo di dare precedenza ai veicoli già in rotatoria, che contribuisce a controllare la velocità; una maggiore capacità di smaltimento del traffico, con una circolazione più fluida; minori tempi di attesa per l’immissione; un miglior controllo della velocità nell’incrocio; e un liv