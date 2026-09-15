Polla entra nella Rete europea dei Consiglieri Locali con Gerardo Villari

Importante traguardo per l’amministrazione comunale di Polla. Il presidente del Consiglio comunale, Gerardo Villari, è entrato a far parte della Rete dei Consiglieri Locali dell’Unione Europea. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame diretto tra le istituzioni europee e le comunità territoriali.

Nuove opportunità e finanziamenti per il territorio

Nel ricoprire questo nuovo incarico, Villari avrà accesso prioritario a informazioni strategiche sulle politiche comunitarie e sui fondi europei. Il ruolo prevede la partecipazione attiva a webinar, visite ufficiali presso le sedi dell’Unione Europea e momenti di confronto continuativo con altri amministratori locali del continente.

Il ringraziamento dell’amministrazione e la visione futura

Il presidente Villari ha espresso gratitudine verso il sindaco Massimo Loviso, l’Amministrazione, gli uffici comunali e l’intera cittadinanza per il costante supporto ricevuto. Ha inoltre confermato la volontà di lavorare concretamente per proiettare la comunità di Polla verso una dimensione sempre più europea e aperta alle sfide internazionali.