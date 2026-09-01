Cronaca

Polla, controlli in casa: arrestato per droga con crack e hashish

I Carabinieri perquisiscono un'abitazione a Polla: sequestrate dosi di crack e hashish, un uomo ai domiciliari nel Vallo di Diano

Di: Erminio Cioffi
Carabinieri

Un controllo domiciliare ha portato all’arresto di un uomo residente a Polla, finito nei guai dopo una perquisizione eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. L’operazione rientra nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio volti a contrastare la microcriminalità e la diffusione di sostanze illecite nei centri abitati dell’area.

Il sequestro di crack e hashish nell’abitazione

Nel corso dell’ispezione all’interno del locale, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro diverse dosi di crack e hashish, oltre a materiale ritenuto utile per il prosieguo delle indagini. Al termine delle formalità di rito, per l’uomo è scattato il provvedimento restrittivo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Misura cautelare nel Vallo di Diano

Su disposizione della Procura della Repubblica competente, l’indagato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa delle successive decisioni dell’autorità giudiziaria. L’intervento si inserisce nella più ampia attività di prevenzione e monitoraggio condotta costantemente dai Carabinieri su tutto il territorio del Vallo di Diano per arginare il fenomeno dello spaccio.

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