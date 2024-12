Polla, Anas: consegnati i lavori della nuova rotatoria sulla SS19 “delle calabrie”

Anas ha consegnato questa mattina all’impresa esecutrice – la Spi.car Srl di Nocera Inferiore (SA) – i lavori per la costruzione della nuova rotatoria a Polla, che verrà realizzata tra la strada statale 19 “delle Calabrie” e la locale via Santa Maria di Loreto. Anas, infatti, ha ultimato la procedura espropriativa, con l’immissione in possesso delle aree e la contestuale consegna di tali aree all’impresa, che ha già provveduto alla delimitazione di una zona.

I lavori

La realizzazione della rotatoria – per un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro – oltre a regolamentare l’attuale intersezione a raso, permetterà altresì di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità della statale, con la notevole riduzione, tra l’altro, dei cosiddetti “punti di conflitto” (si passerà dai 32 attuali ad 8).

Inoltre permetterà di fluidificare la circolazione, grazie ad una maggiore capacità di smaltire il traffico e ad una riduzione dei tempi di attesa per l’immissione.

Ecco i tempi previsti

Allo stato attuale Anas sta già procedendo alla acquisizione di alcune necessarie autorizzazioni da parte di Enti competenti; nel mese di gennaio, poi, verranno eseguiti approfondimenti archeologici preventivi (previa approvazione della competente Soprintendenza), lo spostamento dei sottoservizi interferenti (in capo agli Enti Gestori) ed altre attività finalizzate alla esecuzione delle lavorazioni, comprese alcune demolizioni.

I tempi previsti per la realizzazione dell’opera sono di 230 giorni lavorativi complessivi; durante l’esecuzione delle attività è prevista – previa nuova comunicazione, in costante sinergia con il Comune e le Forze dell’Ordine Locali – la chiusura di alcuni rami con istituzioni di percorsi alternativi.