Polisportiva Santa Maria: trasferta amara con il Real Aversa

Nel girone I di Serie D la Polisportiva Santa Maria era di scena in trasferta contro la Real Aversa.

Nel pomeriggio di oggi in programma, infatti, il ventiseiesimo turno di campionato, il nono del girone di ritorno, dove i giallorossi erano opposti al team campano. Dopo il successo sulla Sancataldese termina 4-1 la sfida con i giallorossi che segnano troppo tardi per rientrare in partita. I cilentani, che attenderanno in casa nella prossima giornata il Castrovillari, resta a 34 punti in classifica fuori dalla zona play-out.

Real Aversa- Polisportiva Santa Maria: la gara

Primo squillo al quarto con una doppia occasione per l’ Aversa con Strianese e doppio salvataggio del Santa Maria sulla linea. Al 9’ Schiavi scappa via sulla sinistra, poi vanifica calciando male sul fondo mentre al

18’ l’ errore difensivo di Ferrigno permette a Gassama di involarsi verso la porta e superando Cannizzaro per il vantaggio dei locali. (1-0)

A metà frazione Santa Maria pericoloso in avanti ma il Real Aversa riesce a salvarsi, evitando il pari come succede alla mezzora su un calcio di punizione per i giallorossi con Campanella che manca la deviazione vincente. Nel finale di frazione calcio di rigore per l’Aversa: Campanella scivola, Gassama ne approfitta e serve Russo fermato da Diop irregolarmente secondo il direttore di gara che assegna il calcio di rigore.

Dagli undici metri, cosi, Schiavi firma il 2 a 0 al 44′. Non è finita perchè in pieno recupero il Santa Maria subisce anche il terzo gol con Schiavi abile a servire un cross al bacio a Ruggiero che deposita in rete. (3-0)

Nella ripresa, dove per i cilentani c’è l’esordio per il classe 2005 Formisano, al 4′ ripartenza dei padroni di casa: cross di Schiavi e Campanella rischia l’autorete. Sul successivo angolo di Del Prete il pallone attraversa tutta l’area pericolosamente.

Al 6’ il Santa Maria accorcia con l’esordiente Formisano che lascia partire un bel tiro dal limite che scavalca l’estremo difensore locale (3-1) ma al 20’ i giallorossi restano in inferiorità numerica per il doppio giallo a Ferrigno. Alla mezzora il Real Aversa cala il poker. Schiavi s’inserisce tra le maglie dei cilentani e serve a Cavallo il più facile dei tap-in che chiude il match.

Il tabellino

Real Aversa Mariano; Boemio, Bonfini, Strianese, Formicola; Ruggiero (46’ st Piccolo), Del Prete; Russo D. (13’ st Petricciuolo), Cavallo (36’ st Passariello), Gassama (41’ st Romano), Schiavi. A disp.: Russo A., Scognamiglio, Thiaw, Boggia, Nespoli. All.: Campana.

Polisportiva Santa Maria Cannizzaro; Diop, Campanella, Ferrigno; Coulibaly, Pane (1’ st De Leonardis), Maio (29’ st Tiberio), Morlando; De Marco (29’ st Azindow), Tandara, Ielo (1’ st Formisano). A disp.: Guerra, Johnson, Di Cristina, Mancini, D’Auria. All.: Cavaliere (squalificato Di Gaetano)

Arbitro: Giuseppe Chieppa di Biella (Pacifici-Meraviglia)

Reti: 18’ pt Gassama (A), 44’ pt Schiavi su rig. (A), 46’ pt Ruggiero (A), 6’ st Formisano (SM), 31’ st Cavallo (A)

Note: al 20’ st espulso Ferrigno (SM) per doppia ammonizione. Ammoniti Coulibaly (SM). Angoli: 10 a 2. Recupero: 2’ pt e 4’st.