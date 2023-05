Polisportiva Santa Maria: finisce con un successo la stagione giallorossa

Si è chiusa oggi con un successo la stagione della Polisportiva Santa Maria impegnata, nel girone I di Serie D, in casa contro la Mariglianese, fanalino di coda del raggruppamento.

Alle 17:00 in programma, infatti, il trentaquattresimo turno di campionato, il diciassettesimo del girone di ritorno, dove i giallorossi erano opposti al team napoletano. Dopo la sconfitta con il Catania termina 2-a.la sfida con i giallorossi bravi a rimontare lo svantaggio iniziale. I cilentani chiudono il campionato a 45 punti, al centro della classifica del girone, 34 dei quali ottenuti al Carrano. L’undici del patron Tavassi è secondo al solo Catania per risultati ottenuti tra le mura amiche.

Polisportiva Santa Maria -Mariglianese: la gara

Nelle battute iniziali Maydana s’inventa il gol del vantaggio della Mariglianese, con un 0gran sinistro a giro che coglie di sasso Cannizzaro ed è ‘0-1. Al 18’, da annotare, un cross teso di Ferrigno che Cappa intercetta con una buona scelta di tempo mentre al 21’ un cost to cost devastante di De Marco che si fa tutto il campo, arriva davanti al portiere ma non riesce a dare forza alla sua conclusione. Cappa si salva anche con l’aiuto del palo. A metà frazione ancora De Marco pericoloso. Il numero 27 viene pescato tutto solo sul secondo pallo, aggancio ok, ma tiro che viene respinto ancora da Cappa. Poco dopo Tandara innescato da Maio non sbaglia da dentro l’area piccola: è 1-1 e dopo la mezzora Maio salva da ultimo uomo su un pallone pericoloso messo in area di rigore. Nel finale di frazione tiro strozzato di Catalano che si spegne sul fondo senza particolari problemi per l’estremo difensore avversario. L’ultima opportunità al 40’ con Oliva dal limite dell’area di rigore che lascia partire un destro che viene respinto da Diop in angolo.

La ripresa

Maydana, in apertura, si destreggia bene e riesce a procurarsi lo spazio per calciare in porta. Palo colpito dal numero 7 biancoblù e subito dopo risposta giallorossa affidata al destro di De Marco che viene ben arginato con i guantoni dal neo entrato tra i pali, Lesta. Al 4’ botta dalla distanza di De Leonardis che finisce alta mentre al quarto d’ora Maydana il pericolo numero 1 per la retroguardia di casa. Ancora lui si accentra e dal vertice dell’area conclude al lato della porta di Cannizzaro. Un minuto dopo buon pallone di De Marco per Tandara che prova in allungo a battere in rete ma Lesta risponde presente. Al 22’ Tandara sfiora il vantaggio con una staffilata da posizione defilata. Miracolo di Lesta e poi Ielo non riesce nella ribattuta da due passi. Alla mezzora buono slalom di Gaeta che va via al suo avversario ma non riesce a trovare la porta. che subito dopo trova un corridoio magico per Coulibaly che si traveste d’attaccante e trafigge il portiere per il vantaggio Santa Maria, 2-1.

Al 36’ Maydana trascina ancora i suoi con il suo pezzo forte: la tecnica in velocità. Il suo diagonale attraversa tutta l’area di rigore e termina fuori dalla parte opposta., al 41’ tiro di Maio bloccato da Lesta. L’ultima occasione con Diop che sugli sviluppi di calcio d’angolo stacca in cielo ma non riesce ad insaccarla per la buona parata di Lesta.

IL TABELLINO

Polisportiva Santa Maria; Cannizzaro (30’st Fezza); Coulibaly, Diop, Di Cristina, Ferrigno (10’st Tiberio); De Marco, Maio, De Leonardis (19’st Ferrante), Catalano (46’st Gaeta); Tandara, Johnson (46’st Ielo). A disp: Campanella, Morlando, Ventura, D’Auria. All: Di Gaetano

Mariglianese: Cappa (46’st Lesta); Petruccelli, Piscopo, Monteleone; Autiero (11’st Massaro), Oliva, Maydana, Schena (19’st Ferraro), Ciaravolo; Bacio Terracino (24’st Corbisiero), Barillari (21’st Giordano). A disp: Falivene, Reymond, Esposito, Fiorillo. All. Polverino

Arbitro: Francesco Scarati di Termoli (Ceci-Martino)

Reti: 12’pt Maydana (MG), 27’pt Tandara (SM), 29’st Coulibaly (SM).

Note: Ammoniti: Piscopo (MG), Maydana (MG), Ciaravolo (MG), Tiberio (SM), Coulibaly (SM) Angoli: 10-3. Recupero: 2’pt e 4’st.