Polisportiva Santa Maria, c’è il nome anche del primo attaccante: ritorna Antonio De Mattia

La Polisportiva Santa Maria Cilento conclude un altro colpo. Antonio De Mattia sarà un nuovo attaccante giallorosso. Per il classe 2003, esterno offensivo, si tratta di un ritorno visto che ha già indossato questa maglia nella stagione sportiva 21/22, fino a dicembre 2022 in Serie D.

Per lui esperienze anche nelle giovanili del Benevento, dove ha mosso i primi passi, ma anche nel Faiano e nell’Agropoli. L’ultima stagione l’ha trascorsa tra Sarnese e Giffoni sei Casali.

“Conosco benissimo questo posto, so quanto si può lavorare bene e non voglio nascondere la mia emozione nel ritornare qui. La Polisportiva Santa Maria è una società a cui tengo particolarmente e darò il mio 100% per il mister e tutti i tifosi che mi hanno sempre fatto sentire il loro affetto”, dichiara De Mattia.