Polisportiva Poseidon a Roma per le Medaglie d’Oro: il trionfo dello sport a Capaccio

Gli atleti dell’ASD Polisportiva Poseidon saranno protagonisti alla cerimonia delle Medaglie d’Oro, un appuntamento di rilevanza nazionale che premia le eccellenze sportive contraddistinte per i risultati conquistati in ambito regionale e nazionale nel corso dell’anno. La delegazione di Capaccio Scalo, guidata dal Maestro Ferdinando Polito, riceverà il tributo all’interno dello Stadio Olimpico di Roma. La manifestazione rappresenta un momento centrale per la valorizzazione del merito, dell’impegno costante e della disciplina, principi cardine del percorso di crescita sportiva e personale promossi dal sodalizio capaccese.

Ad affiancare gli atleti nel corso della trasferta romana ci sarà anche il coach e biologo nutrizionista, il Dott. Alessio Faraone, figura chiave per l’ottimizzazione della preparazione atletica e la gestione del benessere psicofisico della squadra.

Elenco degli atleti premiati

La lista dei giovani sportivi della Polisportiva Poseidon che riceveranno l’onorificenza comprende dodici atleti: