Polisportiva Basket Agropoli: una tripla nel finale condanna i delfini

Sconfitta amara per la Polisportiva Basket Agropoli. I delfini lottano fino all’ultimo, ma non basta, vince Caiazzo con il risultato di 64-62.

Il match

Il primo quarto inizia con un sostanziale equilibrio, sono tanti gli errori da una parte e dall’altra, nel finale si iniziano a sbloccare entrambe le squadre e Caiazzo allunga con i canestri dalla media e lunga distanza, per l’Agropoli Lybaek sembra il più ispirato e piazza una tripla nel finale che porta il punteggio sul 19-14.

Nel secondo quarto i delfini partono più determinati spinti dall’esperienza di Palma che difende e piazza un paio di triple importanti per riportare in partita i suoi, Caiazzo risponde con i canestri dal campo e il quarto termina in parità 31-31.

Nel terzo quarto Caiazzo parte fortissimo piazzando un parziale di 8-0, poi la Polisportiva Basket Agropoli prova a rientrare in partita con alcuni canestri in contropiede di Lybaek e i liberi di Tempone, ma il terzo quarto si chiude con il risultato di 52-42.

Nell’ultimo quarto i delfini difendono con rabbia e ripartono con lucidità, riportando il punteggio in parità, negli ultimi minuti si lotta punto a punto con l’Agropoli che passa in vantaggio, ma quando tutto sembra ormai definito, arriva la tripla di Caiazzo che porta al definitivo sorpasso della squadra di casa per il 64-62 finale.