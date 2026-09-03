Polisportiva Basket Agropoli: al via la nuova stagione nel segno del 60° anniversario

La Polisportiva Basket Agropoli ha dato ufficialmente il via alla preparazione atletica per la nuova stagione agonistica. Sotto le direttive del nuovo capo allenatore Francesco Grande, i “Delfini” si sono radunati sul parquet per sostenere la prima sessione di allenamenti, segnando l’inizio di un ciclo sportivo caratterizzato da rinnovate ambizioni e una profonda riorganizzazione dell’organico.

La struttura del roster tra partenze e pilastri della squadra

Il gruppo squadra si presenta ai nastri di partenza con un assetto ampiamente rivisto, studiato per coniugare l’esperienza di atleti consolidati con l’energia delle nuove leve. A fare da punto di riferimento tecnico e carismatico nello spogliatoio saranno tre conferme fondamentali della passata stagione: Marco Di Mauro, investito del ruolo di nuovo capitano, il playmaker Giuseppe Lepre e la guardia Raffaele Marino.

La fase di riassestamento estivo ha registrato anche due uscite significative dal roster cilentano: Manuel Tempone, che ha formalizzato il proprio trasferimento a Melfi, ed Enrico Palma, che ha maturato la decisione di ritirarsi dal basket giocato. Per bilanciare le uscite, la dirigenza ha già provveduto all’innesto di diversi profili, integrando nel gruppo numerosi giovani prospetti affiancati dai primi acquisti ufficializzati nelle scorse settimane.

Tra entusiasmo e identità: l’anno del sessantesimo anniversario

Il primo raduno stagionale è stato caratterizzato da un forte clima di entusiasmo tra giocatori e staff tecnico, inteso come premessa per la costruzione di una squadra coesa e competitiva.

La stagione appena iniziata riveste un significato storico e simbolico di prim’ordine per la società cilentana, che si appresta a festeggiare il traguardo dei 60 anni di fondazione. L’obiettivo dichiarato dal club è quello di onorare al meglio sei decenni di tradizione cestistica sul territorio, posizionandosi come realtà protagonista nel prossimo campionato.