Polisportiva Athena: ottimo inizio di campionato per le ragazze di coach Taffarel

Nella Serie C femminile di Futsal, ottimo è stato l’avvio di campionato della Polisportiva Athena, squadra capaccese che si allena e gioca le sue gare interne alla “Palestra Olimpia” di Capaccio Scalo.

Dopo sette turni, infatti, le ragazze guidate da mister Dino Taffarel risultano imbattute, grazie alle quattro vittorie e ai tre pareggi conquistati nel torneo regionale.

Miglior difesa tra le 16 squadre presenti, prima piazza distante quattro punti (con la seconda a due e la terza ad uno) per il quintetto capitanato da Serena Landi.

In attesa dell’ottavo turno, in programma domenica in casa con il Torella dei Lombardi, abbiamo raggiunto, per conoscere meglio la realtà che sta ben figurando nel panorama del calcio a 5 campano, lo stesso tecnico Taffarel, il direttore sportivo Angela Valoroso e la calcettista Alessia Marino.