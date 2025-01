Policastro Bussentino: donato alla comunità un nuovo defibrillatore

Un defibrillatore semiautomatico esterno di ultima generazione è stato donato nella mattinata di ieri alla comunità di Policastro Bussentino dalla signora Vincenza Romaniello, nel ricordo del figlio Raffaele. Dopo la Benedizione del parroco Don Pietro Scapolatempo, l’importante strumento salvavita è stato poi posizionato in un punto strategico, accessibile a tutti.

Un importante strumento salvavita

Una campagna di sensibilizzazione, quest’ultima, portata avanti da diversi anni sull’associazione “Carmine e Francesco Speranza“. “Avere un defibrillatore a disposizione significa che il sessanta per cento delle persone colpite da arresto cardiaco potrebbero essere salvate – ha affermato Alfonso Speranza – Vicepresidente dell’associazione “Carmine e Francesco Speranza” – Spero che seguono tante altre donazioni e installazioni come questa. A tal proposito un plauso va all’amica, qui al mio fianco, (Vincenza Romaniello) che ha donato questo apparecchio salvavita”.

La soddisfazione del primo cittadino di Santa Marina

Una cerimonia che ha visto la partecipazione di diversi cittadini e del Sindaco del Comune di Santa Marina Giovanni Fortunato. “È un dono importante quello ricevuto questa mattina, segno di solidarietà, di umanità e di attaccamento a questo territorio – ha poi aggiunto il primo cittadino – Sono azioni importanti che arricchiscono tutti noi”. Per la signora Romaniello, impegnata da diverso tempo in azioni di solidarietà, si tratta della terza donazione fatta per le comunità del Golfo di Policastro.