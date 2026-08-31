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Policastro Bussentino, barboncino cade in un pozzo: salvato dai Vigili del Fuoco

Un barboncino cade in un pozzo artesiano a Policastro Bussentino: l'intervento dei Vigili del Fuoco evita la tragedia. Il cane è salvo.

Di: Maria Emilia Cobucci
Policastro Bussentino, barboncino cade in un pozzo: salvato dai Vigili del Fuoco

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che ha visto protagonista un cagnolino nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, a Policastro Bussentino. Un barboncino è accidentalmente caduto all’interno di un pozzo artesiano che conteneva acqua, rischiando di annegare.

La chiamata ai soccorsi e l’allarme tempestivo

Ad accorgersi immediatamente di quanto stava accadendo è stata la proprietaria del cane, una donna di origine tedesca. Mantenendo il controllo, la donna è riuscita a contattare rapidamente i soccorsi per chiedere l’invio sul posto delle squadre operative.

L’intervento dei Vigili del Fuoco con la tecnica Saf

Provvidenziale l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento locale di Policastro Bussentino. Gli operatori hanno subito messo in atto le procedure di recupero tramite la manovra S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), riuscendo a estrarre il barboncino dal pozzo in tempi brevissimi.

Il ricongiungimento con la proprietaria dopo la grande paura

Nonostante la forte spavento, l’animale non ha riportato alcuna ferita ed è apparso in buone condizioni generali. Subito dopo l’estrazione dal pozzo, il cagnolino è stato restituito alla proprietaria, che ha potuto riabbracciarlo tra le lacrime di commozione.

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