Play-off e Play-out: rush finale nei tornei dilettantistici | VIDEO

Tempo di verdetti ormai in tanti campionati dilettantistici. Diversi i tornei, infatti, arrivati al capolinea con la post season a prendere quindi la scena dopo il break di Pasqua.

Le categorie

In Promozione girone D vinto dalla Pro Sangiorgiese con il Città di Campagna che sfiderà la Sanseverinese e l’Agerola che ospiterà la Rocchese nel primo turno play-off per il salto in Eccellenza.

A retrocedere, invece, sono stati il Sei Casali e il San Valentino con Calcio Campagna ed il Centro Storico ad incrociarsi nei play-out salvezza.

In Prima Categoria a sperare nel balzo in Promozione, serie ottenuta già dalla Poseidon, sono ancora Atletico Agropoli e Pisciotta uno contro l’altra nell’ultimo atto del girone H con Pro Sala e Real Bellizzi che proveranno ad evitare la stessa sorte capitata già alla retrocessa Polisportiva Marina.

In Seconda Categoria con il Ceraso retrocesso, invece, a festeggiare è stato già il Montecorice vittorioso nel girone L. Proveranno ad aggiungersi all’unico posto disponibile per la promozione Akropolis e Tempalta che giocheranno poi contro la vincente tra Fox Paestum e Laurino.

Ultime fatiche in campionato, invece, in Terza Categoria. Poi anche li sarà tempo di verdetti come in tutti gli altri campionati dilettantistici.