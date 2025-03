Pisciotta, confermate tariffe e aree di sosta per il periodo estivo

Il Comune di Pisciotta, guidato dal sindaco Ettore Liguori, ha confermato anche per quest’anno, sia le aree di parcheggio a pagamento che le tariffe individuate per lo scorso che avranno efficacia durante il periodo estivo, in cui si assiste su tutto il territorio comunale ad un considerevole incremento della popolazione, e quindi con esso l’esigenza di aree di sosta per l’accoglienza dei turisti ospiti.

Le aree e le tariffe

Per il periodo 01.07.2025 – 10.09.2025, sono stati istituiti i seguenti parcheggi a pagamento: Via Borgo, Via Fiori, Piano rialzato del parcheggio San Macario; l’intero piazzale del porto di Marina di Pisciotta.

La tariffa di sosta oraria e per frazione di ora sarà di € 1,50, con la sola eccezione della tariffa applicata alla Frazione Marina di Pisciotta che prevede oltre alla tariffa oraria e per frazione di ora pari ad € 1,50 anche una tariffa pari ad € 3,00 per tre ore, e consequenzialmente, di 6,00 € per sei ore e 12,00 € fino a dodici ore, in conformità a quanto statuito con la delibera di G.C. n. 53/2024.