Pirata della strada a Eboli: individuato e denunciato un 23enne

Si è conclusa con successo e in tempi rapidi l’attività di indagine condotta dalla Polizia Municipale di Eboli, guidata dal Comandante Ten. Col. Daniele De Sanctis, che ha portato all’individuazione e al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un ventitreenne tunisino, resosi responsabile di fuga e omissione di soccorso a seguito di un violento sinistro stradale con feriti.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio dell’8 agosto scorso: in via Del Grano, all’altezza del noto “Tony’s Bar”, una Volkswagen Golf ha impattato violentemente contro una Nissan Qashqai con a bordo un’intera famiglia. A seguito dell’urto, il conducente, la moglie e la figlia minore sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale di Polla per le cure del caso. Subito dopo la collisione, l’automobilista responsabile si è dato a precipitosa fuga ad alta velocità, senza arrestare la marcia né prestare l’assistenza dovuta.

Il ritrovamento del veicolo e le indagini a Campagna

Le immediate indagini avviate dagli agenti della Polizia Municipale hanno permesso, in breve tempo, di rinvenire il veicolo fuggito, abbandonato nel parcheggio antistante il cimitero del limitrofo Comune di Campagna. L’auto, risultata priva di copertura assicurativa R.C.A., è stata prontamente sottoposta a sequestro amministrativo.

Grazie alla meticolosa analisi incrociata delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza – sia sul luogo dell’impatto sia nell’area di abbandono del veicolo, con la collaborazione della Polizia Locale di Campagna – e ai riscontri documentali, gli operatori hanno stretto il cerchio attorno al proprietario del mezzo.

La confessione e le sanzioni della Procura di Salerno

Convocato formalmente presso il Comando di via Mario Pagano ed escusso dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria, il giovane ha infine ammesso le proprie responsabilità.

Nei suoi confronti sono scattate la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per i reati di cui agli articoli 189 del Codice della Strada (fuga e omissione di soccorso con lesioni), 590-bis e 593 del Codice Penale, nonché il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione e le pesanti sanzioni amministrative previste.