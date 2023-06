Pioppi: spiaggia chiusa per lavori di pulizia e livellamento dell’arenile

A Pioppi, dal 1 all’8 giugno, nel tratto di spiaggia situato tra la foce del torrente Mortella e il lido Miosotis, è stato interdetta la fruibilità dell’arenile per consentire i lavori di ripristino e pulizia. Il provvedimento non riguarda, però, i giorni festivi.

Spiaggia chiusa

L’ordinanza è stata resa necessaria per consentire, in piena sicurezza, le operazioni di pulizia e livellamento dell’arenile, rimuovendo anche alcuni sedimenti nella foce del torrente Mortella. In questo modo, la balneazione tornerà libera e fruibile, dopo le frequenti mareggiate invernali che hanno, inevitabilmente, rovinato il tratto di spiaggia interessato. L’area soggetta ai lavori, sarà opportunamente segnalata e delimitata. Infine, verranno chiusi tutti gli spazi d’ accesso all’arenile in modo da impedirne il passaggio o la sosta.

Sanzioni

Coloro i quali saranno sorpresi a contravvenire alla suddetta ordinanza, saranno puniti ai sensi dell’art 1174 del Codice della Navigazione. Quest’ultimo, può indurre ad una multa dai 1000 ai 6000 €. Il Comune di Pollica, invita tutti alla massima collaborazione e serietà, osservando il provvedimento per agevolare e rendere più rapidi i lavori di ripristino.