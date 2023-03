Gelbison: pari a reti bianche con il Picerno

Nel trentaquattresimo turno di Serie C, nel gruppo C, la Gelbison era opposta, alle ore 14:30, al Picerno. Trasferta in terra lucana per i rossoblù che strappano un punto importante in ottica salvezza dopo tre sconfitte consecutive. La gara della quindicesima giornata del girone di ritorno, infatti, termina 0-0 con i cilentani che salgono a 36 lunghezze restando in zona play-out. La squadra di mister Esposito tornerà a giocare in casa domenica prossima contro la Viterbese.

Picerno-Gelbison: la gara

Sfida poco vibrante in avvio, per i padroni di casa Santarcangelo, alla mezzora, cerca la via dei pali difesa da D’Agostino senza inquadrare la porta. La risposta della Gelbison arriva intorno al 40′ con un tiro di Uliano dal limite che esce di poco al lato. Nel finale di frazione occasionissima per il Picerno che con il solito Santarcangelo di testa, sugli sviluppi di un corner, mette la palla alta a porta praticamente sguarnita. Prima fi tornare negli spogliatoi D’Agostino, poi, deve metterci i guantoni per murare la conclusione aerea di Kouda.

Nella ripresa i cilentani si fanno vedere con un timido tentativo di Nunziante prima e di Infantino che chiama all’intervento Albertazzi, numero uno dei lucani. I padroni di casa invece ci provano con Esposito che da fuori area però manda sul fondo. Molto più pericoloso al quarto d’ora De Sena che di testa da buona posizione chiama ancora agli straordinari Albertazzi.

Intorno al 20′ un’occasione per parte: De Cristofaro chiama in causa D’Agostino e De Sena, sul fronte opposto, Albertazzi ma il parziale non cambia sino al triplice fischio finale.

Il tabellino

Picerno-Gelbison 0-0

ARBITRO: Gabriele Sacchi di Macerata (Lipari-Fumarulo. IV uomo: Bonacina)

PICERNO: Albertazzi; Novella (26′ Pagliai), Garcia, Gonnelli, Guerra; De Ciancio, Gallo (17′ st De Cristofaro); Ceccarelli (26′ st D’Angelo), Kouda (26′ st Albadoro), Esposito; Santarcangelo. In panchina: Rossi, Gammone, Ferrani, Allegretto, Reginaldo, Monti, Golfo, Diop, Setola. Allenatore: Longo.

GELBISON : D’Agostino; Gilli, Cargnelutti, Loreto; Nunziante, Graziani (43′ st Correnti), Papa, Fornito (30′ pt Uliano), Porcino (1′ st Granata); De Sena, Infantino (18′ st Tumminello). In panchina: Vitale, Onda, Marong, Caccavallo, Sane, Capone, Kyeremateng. Allenatore: Esposito.

