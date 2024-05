Piano di zona S8, i lavoratori saranno stabilizzati dal comune di Agropoli, che però vuole diventare capofila

È un’assise tesa quella per la stabilizzazione dei dipendenti del piano di zona S8. In gioco c’è la sopravvivenza dei servizi assistenziali di un intero territorio.

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, si presenta con una proposta che non era stata considerata nella giornata di ieri: Agropoli è pronta ad assumere tutti i dipendenti del piano di zona (senza necessità di ricorrere all’uso della partita Iva). In allegato, però, c’è la richiesta di divenire ente capofila in luogo di Vallo della Lucania.

Alla fine dell’assemblea si decide che i sociologi verranno stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato dal comune di Agropoli. Soddisfazione parziale, invece, per gli altri lavoratori che dovranno aprire la partita iva in attesa della costituzione dell’azienda speciale prevista non prima del prossimo autunno.

La mozione per rendere Agropoli comune capofila non viene votata in seduta odierna ma viene rinviata. Se ne discuterà nel prossimo incontro. Ora la leadership di Vallo della Lucania è a rischio. Il Cilento si divide di nuovo.