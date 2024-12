Piano di Zona Ambito S8, Riccardo Coppola: “Bisogna fare rete e lavorare in sinergia”

Lunedì 23 dicembre, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale S8 ha scritto una pagina importante per la politica territoriale. Durante l’incontro, composto dai rappresentanti di ben 37 Comuni, si è proceduto alla nomina del nuovo Coordinatore, Riccardo Coppola, attraverso un inedito voto a scrutinio segreto.

Una svolta cruciale

La scelta rappresenta un momento di svolta per la governance dell’ambito, frutto di un’ampia discussione e di una decisione democratica. Oltre alla nomina del Coordinatore, l’incontro ha segnato un altro passo fondamentale per il potenziamento dei servizi sociali del territorio: è stata deliberata la stabilizzazione, tramite assunzione a tempo indeterminato, di 9 assistenti sociali qualificati.

La distribuzione di queste risorse sarà così articolata

4 assistenti sociali per il Comune di Agropoli, 4 per il Comune di Vallo della Lucania, 1 per il Comune di Casal Velino. Il ruolo del nuovo Coordinatore Riccardo Coppola, alla guida dell’Ambito S8, ha già delineato le sue priorità.

Gli obiettivi

Tra i punti centrali, ha evidenziato l’importanza della stabilizzazione degli assistenti sociali e l’assunzione di ulteriori figure professionali tramite un bando pubblico per migliorare la gestione dei servizi.

Le prime dichiarazioni

“La collaborazione sinergica tra tutti i Comuni è indispensabile per garantire interventi concreti e tempestivi a favore dei cittadini”, ha dichiarato Coppola, sottolineando l’importanza di un’azione condivisa e coordinata. Il sostegno dai Comuni In questa direzione, altri Comuni dell’Ambito hanno deliberato il trasferimento del fondo di solidarietà comunale, una misura che contribuirà a rafforzare ulteriormente le attività sociali sul territorio.

Con queste decisioni, il Coordinamento Istituzionale ha confermato il suo impegno per una politica sociale inclusiva e proattiva, ponendo le basi per un futuro in cui i servizi sociali possano rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze della popolazione.