Piano Day 2023 al conservatorio Martucci di Salerno

Il Piano Day, la giornata mondiale dedicata al pianoforte, si tiene l’88° giorno dell’anno per celebrare e fare riferimento agli 88 tasti del pianoforte. Nasce da un’idea del pianista e compositore tedesco Nils Frahm nel 2015 per celebrare il pianoforte.

Lunedì 27 Marzo in occasione della giornata Pianoday il Liceo Musicale Alfano I di Salerno ha organizzato una Maratona pianistica che ha visto coinvolti gli alunni di pianoforte degli Istituti Comprensivi ad indirizzo musicale del territorio, gli allievi del Liceo Musicale Alfano I e gli allievi del Conservatorio Martucci di Salerno.

La manifestazione, diretta dalla Prof.ssa Dora Dorti si è svolta presso il Conservatorio di Salerno nell’Aula Concerti.

Presenti Il Direttore del Conservatorio M° Fulvio Maffia,” Oggi siamo orgogliosi di ospitare cosi tanti giovani ragazzi appassionati di musica la nostra è una delle più antiche istituzioni musicali presenti in Campania e come tale abbiamo il diritto di dar spazio ai musicisti che verranno, bene vengano iniziative come queste sperando di fare crescere sempre più nei giovani la passione per la musica.”

la responsabile del Dipartimento di pianoforte del Conservatorio M° Tiziana Silvestri, il Vicepreside del Liceo Musicale Alfano I prof.Girolamo Collura, i docenti del Liceo Alfano I Romeo Mario Pepe e Monica Paciolla e i docenti degli I.C. Luigi Ciriaco, Anna Petroli, Veronica Rega, Tina Vicinanza, Alessandro Fusco, Paola Saprio, Michele Alessio, Aldo Pepere, Sabina Mauro, Luisiana De Chiara.

Per la prima volta si sono esibite tre giovani musiciste dell’I.C. Moscati di Pontecagnano Faiano

Sara Rata, Paola Carpentieri e Rita Marrazzo