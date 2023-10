Piaggine, Ofi  Salerno: primo incontro nel Cilento collinare

I fisioterapisti dell’ordine di Salerno hanno scelto Piaggine nel Cilento per il primo evento pubblico dopo la costituzione del nuovo consiglio direttivo. L’appuntamento nella sala polifunzionale “G.Vertullo” del comune cilentano. A fare gli onori di casa il sindaco di Piaggine Renato Pizzolante e il dott Angelo Pipolo che ha organizzato questo primo incontro. La presidente dell’OFI, la professoressa Maria Consiglia Calabrese ha tenuto una relazione sulle nuove frontiere della riabilitazione. Ma si è parlato anche di mal di schiena che affligge milioni di persone con il dottore Davide Sessa. Il vice presidente dell’ordine Michele Senatore e la consigliera Giovanna Cuomo hanno relazionato invece sulle indicazioni previste affinchè un paziente vada in afa ( attività fisica adattata).

L’incontro

La presa in carico del paziente anziano è stata oggetto di una relazione tenuta dalla dottoressa Luana Budaci. Interessante ed attuale l’intervento della professoressa Alessia Bramanti sulla robotica e riabilitazione. La Bramanti e la Calabrese hanno sottolineato “l’importanza delle competenze trasversali , della collaborazione tra professionisti, ma soprattutto hanno evidenziato la necessità di cavalcare il cambiamento e non lasciarsi attraversare dal cambiamento per quanto questo possa fare paura”.

Prima di chiudere l’incontro i consiglieri e tutto il direttivo hanno dato appuntamento a tutti al 2 dicembre prossimo a Capaccio Paestum per un grande evento dal titolo:” La riabilitazione del terzo millennio. Tecnologie innovative in fisioterapia”.