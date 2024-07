Pesci morti nel fiume Tanagro: rilievi in corso da parte dell’Arpac per eseguire accertamenti

Questa mattina, i tecnici dell’Arpac sono giunti a Polla per condurre accertamenti a seguito del ritrovamento di pesci morti nei fiumi Tanagro negli scorsi giorni. L’intervento dell’Arpac è stato sollecitato dall’amministrazione comunale di Polla, guidata dal sindaco Massimo Loviso, che, dopo aver notato la presenza di pesci deceduti e un forte odore proveniente dal fiume, ha prontamente contattato le autorità competenti.

“Abbiamo subito segnalato l’accaduto all’Arpac, ai carabinieri forestali e agli enti responsabili, come l’Asl – ha dichiarato il primo cittadino – e non ci siamo fermati alle sole analisi del fiume”. Questa mattina, infatti, sono stati effettuati i controlli, con l’intenzione di chiarire se si sia trattato di uno sversamento – attualmente l’ipotesi più accreditata – o di una morte dovuta all’eccessivo calore.

Per tali motivi, le carcasse sono state prelevate, congelate e inviate all’istituto zooprofilattico di Portici per svolgere analisi specifiche, al fine di individuare le cause del decesso.