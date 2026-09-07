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Pesca: il cilentano Felice Di Fiore trionfa a Manfredonia e conquista la finale a Venezia

Il pescatore cilentano Felice Di Fiore vince il 12° Trofeo Il Galleggiante a Manfredonia e ottiene il pass per la Finale di Coppa Italia 2026.

Di: Ernesto Rocco
Pesca: il cilentano Felice Di Fiore trionfa a Manfredonia e conquista la finale a Venezia

La pesca sportiva salernitana conquista un traguardo di rilievo nazionale nelle acque della Puglia. Nella mattinata di domenica 6 settembre, il porto di Manfredonia ha ospitato il 12° Trofeo Il Galleggiante, appuntamento decisivo per l’accesso alla Finale di Coppa Italia 2026 di Canna da Riva, disciplina ufficiale FIPSAS. L’evento ha visto l’affermazione assoluta dell’atleta cilentano Felice Di Fiore, portacolori della società SPS Arechi Veret Salerno, che grazie a questo successo ha garantito la propria presenza nell’atto conclusivo della competizione a Venezia.

Il successo a Manfredonia e la qualificazione per Venezia

ùLa prova disputata sul molo pugliese ha messo a dura prova la tecnica e la regolarità dei partecipanti. Felice Di Fiore, originario di Casal Velino, ha dominato la gara impostando la propria strategia sulla cattura di cefalotti e sparli, una condotta tattica che gli ha permesso di aggiudicarsi sia il primo posto di settore sia il primo posto assoluto nella graduatoria generale.

Il risultato gli garantisce l’accesso diretto alla Finale di Coppa Italia 2026, dove difenderà i colori della società salernitana contro i migliori interpreti italiani della disciplina.

Ottima prestazione di squadra per la SPS Arechi Veret

A completare la giornata positiva per il sodalizio salernitano è arrivata la prestazione di Fabio Di Guida. L’atleta dell’SPS Arechi Veret ha chiuso la propria prova con un solido terzo posto di settore, piazzamento che gli ha valso l’undicesima posizione nella classifica generale assoluta. Il doppio risultato conferma il livello tecnico espresso dalla squadra nelle competizioni nazionali FIPSAS dedicate alla pesca da riva.

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