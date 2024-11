Pertosa: via ai lavori di riqualificazione della strada sul torrente Macchia d’Acqua

È finalmente iniziata la riqualificazione della strada comunale nei pressi del torrente Macchia d’Acqua, un’opera attesa da tempo dai cittadini di Pertosa. Il tratto di strada, chiuso alla circolazione da anni a causa del suo pessimo stato e della presenza di un guado, rappresentava un serio ostacolo alla viabilità locale e un pericolo per la sicurezza degli automobilisti.

Un’opera attesa

“Siamo molto soddisfatti di aver avviato questo importante intervento“, hanno dichiarato dal comune di Pertosa. “La riqualificazione di questa strada è fondamentale per migliorare la viabilità del nostro territorio e per collegare in modo più sicuro e agevole il nostro comune con la strada statale 19 ter. Ringraziamo la Comunità Montana ‘Vallo di Diano’ per il supporto e il finanziamento di quest’opera“.

L’amministrazione comunale ha sottolineato come l’ingresso nella Comunità Montana Vallo di Diano sia stato determinante per ottenere i fondi necessari alla realizzazione di questo progetto.