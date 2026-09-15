Pertosa, bando per l’inclusione lavorativa delle persone disabili

Un nuovo progetto di inclusione sociale e lavorativa prende forma nel territorio valdianese. Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10 ha approvato l’Avviso pubblico destinato agli Enti del Terzo Settore. L’obiettivo principale è la selezione di proposte progettuali che utilizzino un immobile di proprietà consortile situato a Pertosa per favorire l’autonomia, la dignità e l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.

Valutazione del patrimonio e progetti ammissibili

L’iniziativa intende coniugare la gestione del patrimonio immobiliare pubblico con interventi volti a garantire il diritto alla vita indipendente. I progetti dovranno inserirsi nel solco del percorso personalizzato e partecipato di ciascun beneficiario, trasformando l’inclusione in un’opportunità di crescita economica e sociale per l’intera comunità.

Le proposte presentate dagli enti potranno spaziare in diversi settori operativi, tenendo conto delle specificità economiche e della vocazione del territorio locale:

Attività produttive e artigianali: laboratori di produzione o valorizzazione di beni locali.

laboratori di produzione o valorizzazione di beni locali. Commercio e servizi: iniziative terziarie rivolte a residenti e visitatori.

iniziative terziarie rivolte a residenti e visitatori. Ristorazione e accoglienza turistica: strutture capaci di sfruttare il flusso turistico di Pertosa, creando posti di lavoro inclusivi.

Requisiti di partecipazione e partenariati

L’avviso si rivolge agli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Una corsia preferenziale è accordata alle cooperative sociali di tipo B, da sempre in prima linea nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Per ampliare la portata dell’intervento e favorire sinergie territoriali, le candidature potranno essere presentate anche da reti di enti o forme di partenariato, permettendo a più realtà di unire competenze e risorse.

Scadenze e modalità di presentazione

Gli enti interessati a partecipare alla manifestazione di idee devono rispettare il calendario fissato dal bando:

Sopralluoghi e chiarimenti: le richieste di informativa o di sopralluogo presso l’immobile di Pertosa dovranno pervenire entro il 19 ottobre 2026 alle ore 14:00 .

le richieste di informativa o di sopralluogo presso l’immobile di Pertosa dovranno pervenire entro il . Presentazione delle proposte: il termine ultimo per l’invio delle manifestazioni di interesse è fissato per il 26 ottobre 2026 alle ore 14:00.

Tutta la documentazione ufficiale, il testo dell’Avviso e i relativi allegati sono consultabili sul portale istituzionale del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10. L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale per creare opportunità concrete di occupazione e autodeterminazione per le persone con disabilità nel comprensorio.