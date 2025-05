Perito: al via un corso BLSD per il primo soccorso

Il comune di Perito in collaborazione l’associazione Vallo Cuore organizza un corso BLSD per insegnare le tecniche per rianimare una persona, incluse le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma anche l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno.

I corsi

I corsi BLS-D e PBLS-D aiutano a sviluppare la competenza necessaria per gestire le emergenze mediche. Insegnano come riconoscere rapidamente le situazioni di emergenza, eseguire le manovre di soccorso più appropriate, e coinvolgere in modo efficace i servizi di emergenza.

Il corso si terrà sabato 17 maggio alle ore 14.

È necessario iscriversi consegnando il modulo di adesione entro le 12 del 15 maggio presso l’ufficio protocollo dell’ente.

Il modulo è reperibile presso l’ufficio stesso o sul sito ufficiale (clicca qui)